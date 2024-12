Guetta: “Piccolo quiz in salsa bianconera”

Se molti, o quasi tutti, i tifosi viola si ricordano cosa stessero facendo il giorno in cui Osvaldo segnò il 3 a 2 alla Juve nel marzo del 2008 o ancora hanno i brividi nell’ascoltare o vedere la tripletta di Pepito Rossi nell’ottobre del 2013, un motivo ci dovrà pur essere. Che sia (probabile) provincialismo o una ricerca di vendetta per i molti torti non importa: resta il fatto che la partita contro la Juve non potrà mai essere “normale” e quella di domani non fa eccezione. Sarebbe interessante andare a rivedere i motivi che ogni volta la rendono unica... Scopriteli leggendo tutto l'articolo di David Guetta