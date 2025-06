Guetta: “Nessuna frenesia, meglio una scelta condivisa e ragionata”

Non c’è fretta nel trovare l’allenatore viola prossimo venturo ed è giusto così, perché siamo ad inizio giugno e c’è quindi tutto il tempo per trovare la soluzione più opportuna. Cosa cambia se il tecnico viene annunciato oggi o il 15 giugno? La rocambolesca rottura con Gattuso, tanto per ricordare il passato più recente, avvenne verso il 20 giugno e mi pare che con Italiano le cose non siano andate così male.