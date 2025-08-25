Guetta: “Due punti persi e una squadra in costruzione”

Si può edulcorare il pareggio di ieri ricorrendo al “calcese”: era la prima di campionato, la squadra veniva da una lunga e stancante trasferta, non capita sempre (anzi quasi mai) che De Gea e Kean vadano sotto la sufficienza e via andare. Resta però un peso sullo stomaco difficile da digerire, perché sono proprio le vittorie sporche, quelle ottenute con merito parziale, a dare morale e punti, perché vincere su un campo difficile come quello di Cagliari alla fine pesano tanto.