Guetta: “Chi è senza peccato…”

Non c’è niente da fare, siamo fiorentini in tutto e per tutto, nel bene e nel male. Da queste parti si contesta tutto, si buba per qualsiasi cosa, figuriamoci poi se si tratta della Fiorentina. Mancava solo la Juve, ma con l’arrivo di Paratici ci buttiamo dentro anche quella e il piatto è servito: non ci va bene niente, Paratici come Giuntoli, come tutti.

Se invece fosse arrivato Galliani… sarebbe stato uguale, idem con Maldini, Sabatini non sta bene di salute e dopo un mese si sarebbe detto che alla fine anche quel Sartori cosa ha fatto e cosa ha vinto? Il commento completo su firenzedintorni.it