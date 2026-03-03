Guetta: “A questo punto è inutile cambiare l’allenatore”

Andrebbero cacciati tutti, ma proprio tutti, ma il 25 maggio, a salvezza ottenuta, adesso è inutile cambiare Vanoli, ieri protagonista assoluto del Titanic viola, cominciando dalle scelte di formazione. Come gli sia passato per la testa di mettere Rugani in campo non si sa, il perché sia tornato al tragico 3-5-2 è un mistero per niente gaudioso, ma angosciante.

E comunque, tanto per cominciare a disinnescare i processi di beatificazione già in corso, l’imbarazzante Rugani lo ha preso Paratici, avvistato con successo la scorsa settimana a Sanremo e con risultati decisamente inferiori al Viola Park. Cacciare Vanoli? No, a questo punto è inutile, bisogna turarsi il naso e sperare che non faccia ancora troppi danni e che magari la smetta di urlare ed agitarsi in quel modo in panchina. LEGGI TUTTO QUI