Chi è Francois Letexier, arbitro della sfida di Cipro.

Francois Letexier, 35 anni, francese . È uno degli arbitri europei più importanti e più considerati per quanto riguarda la Uefa e questo Rosetti lo ha dimostrato assegnandoli la finale degli ultimi Europei che si sono tenuti. E' un arbitro di grandissima esperienza, grande empatia con i calciatori, personalità e dialogo. Sono tutti aspetti che non guastano mai a questo livello di competizione . La soglia del fallo è molto alta come sempre in queste competizioni, il francese inoltre non tollera i simulatori e soprattutto le proteste. La Fiorentina lo aveva già incontrato nella stagione 2022/2023; stagione in cui, oltre alla Fiorentina, arbitrò anche la la Juventus in Champions League.