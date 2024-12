Forza Edo, forza Fiorentina. Un’altra partita da vincere tutti insieme

“Forza Edoardo. Firenze è con te”. Ci ha pensato la Curva Fiesole a racchiudere in poche parole (le uniche che contano, in questo momento) il pensiero di tutti. Per tutto il resto, ci sarà tempo e modo di parlare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Non adesso, però. Non ora che questo ragazzo è impegnato nell'ennesima corsa della sua giovane carriera. Ecco. Se c'è una cosa che ci rasserena (per quanto sia possibile) è proprio questa. Lo spirito di Edo. Un ragazzo con una forza infinita, e una voglia di lottare sconfinata. Ne avrà bisogno, in queste ore, ma già da ieri sera si è infilato in questa maledetta “partita” con tutte le intenzioni di uscirne vincitore. Come sul campo, quando rincorre qualsiasi cosa in movimento gli passi vicino uscendone, molto spesso, col pallone tra i piedi.