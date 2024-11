Fiorentina, yes we Kean. Ma cosa can?

Sarà l'effetto delle elezioni negli USA che sono alle porte, ma mi è venuto in mente il vecchio slogan usato da Barak Obama per la propria campagna elettorale per celebrare il grande momento della nostra Fiorentina e del suo centravanti Moise Kean. Il mio amico Mario Ciuffi avrebbe sicuramente rispolverato il vecchio Ciribè come modulo di gioco, in grande voga negli anni 90/2000 quando lo schema prevedeva il rinvio del buon Toldo e il gol di Battisutttta , con 4 T. Questa squadra e' molto cinica e pratica, viene curata molto la fase difensiva, protetta sempre da un centrocampo attento e funzionale. E poi davanti questo ragazzone nero che sta facendo impazzire tutte le difese avversarie.

Nato a Vercelli 24 anni fa, alto 183 cm per soli 72 kg. A vederlo all'opera sembra molto piu' imponente di questi dati, gia a 15 anni è entrato nelle giovanili della nazionale italiana dove ancora viene regolarmente convocato e dove spesso si gioca la maglia numero 9 con Retegui. L'esperienza non gli manca, nonostante l'eta', ha giocato sempre in top club però aveva bisogno di trovare un ambiente sereno, con il posto sicuro in campo e tanta fiducia da parte di societa' e tifosi. Abbiamo avuto la fortuna di veder giocare il grande Bati, nessun paragone al momento, pero' una cosa gli accomuna: gli ultimi 30 metri sono di loro proprieta' e non gradiscono tanti coinquilini. Sia Beltran che Gudmundsson sono cosi intelligenti tatticamente che hanno capito subito dove operare per il bene della squadra. La forza di Moise Kean è che fa gol in tutte le maniere come i veri centravanti, aiuta sempre tutti i compagni nell'appoggio palla, proteggendola con grande forza e tecnica. Va protetto e coccolato, bisogna farlo rifiatare quando sara' possibile per averlo in piena forma nei gradi appuntamenti. Per quanto riguarda il suo sostituto, non romperei troppo le scatole in questo periodo magico, ci penseranno Prade' e Goretti se arrivera' l'occasione giusta nel mercato di riparazione, andare a toccare qualcosa che funziona non e' mai facile. Bravo Moise, continua cosi.