Fiorentina, pochi ma boni. Luiz Henrique? Servono certezze

A Monza non si può sbagliare

Mister, spero che questi giorni ti servano per schiarirti le idee, tornerai in quello stadio che ti ha lanciato in serie A, conosci tutto di quella realta', sai che non c'e' mai da fidarsi di quel volpone di Adriano Galliani. Studia bene il piano gara, servira'di tornare al semplice per far ritrovare la vittoria alla squadra. Niente esperimenti o stravolgimenti: SEMPLICITA' E ALLEGRIA, saranno questi gli ingredienti giusti per tornare a volare. Il Brianteo, quello stadio che ci ha regalato Monelli, Massaro e Spadino Robbiati, quest'ultimo sarebbe oggi il giocatore perfetto per mandare Kean in porta. Spero che i direttori vigilino bene in questi allenamenti che ci dividono a Monza, che stiano vicini a Raffaele, un allenatore diventa grande con il confronto quotidiano con i propri direttori, con le problematiche da risolvere velocemente. Il calcio non conosce permalosita', e' un mondo difficile dove si impara di giorno in giorno, allenare la Fiorentina e' un grande privilegio. Mi raccomando, che non vi venga in mente che sia una passeggiata di salute, sara' la partita fondamentale per ripartire: VIETATO SBAGLIARE APPROCCIO.....FORZA FIORENTINA