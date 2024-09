Fiorentina: palla lunga e…

Almeno il carattere non manca. Questa Fiorentina è composta da giocatori che, con i loro limiti, hanno una gran voglia di far bene. Lo si è visto contro gli ungheresi in quel bailamme finito ai calci rigore, lo si è visto contro il Monza. Tutti loro, per un verso o per l’altro, hanno almeno un motivo per mettersi in discussione. Non è poco. Il bilancio di classifica tre punti in tre partite induce, però, a riflettere. Non c’è un gioco. Raffaele Palladino si arrabatta nel cercare il bandolo della matassa. Questionare sulla difesa a tre, a quattro e così via sembra inutile visto che fino a qualche giorno fa il tecnico viola non sapeva neppure su chi o su quanti contare. Daniele Pradè ha approfittato della “bancarella dei prestiti” per ingrassare la rosa. Ha colto anche qualche buona occasione come Gosens ma per lo più si tratta di giocatori da reinventare, nel migliore dei casi. Per ora siamo “a palla lunga e pedalare”.