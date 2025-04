Fiorentina, non ripetere l’errore di Craiova (in maglia blu)

Questo ricordo perché...

Oggi affronteremo gli sloveni del Celje, il calcio si è evoluto tantissimo ma sull'effetto sorpresa vanno prese delle preventive, gergo moderno degli attuali allenatori. Mi piacerebbe vedere dal primo minuto, fino a quando non mettiamo il risultato in cassaforte, la migliore squadra sul tappeto verde per poi dedicarsi ai cinque cambi se il risultato lo consentirà. Coloro che scenderanno in campo lo dovranno fare con lo spirito avuto a San Siro, guai ad abbassare la guardia, rispetto per il nome Fiorentina che si porta in giro per l'Europa e per i tifosi viola presenti, i quali fanno grandi sacrifici economici per starvi vicino. Il ricordo di Craiova è valso a far capire a molti tifosi, opinionisti e giornalisti che le bandiere si sventolano al fischio finale. Il Celje non ha un nome altisonante ma se è arrivata ai quarti di finale qualche valore lo avrà...