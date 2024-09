Fiorentina… Gudmorning

Non possiamo sbagliare partita

Quando il signor Matteo Mercenaro, della sezione di Genova, fischiera' la fine della gara, non dovremo avere rimorsi di avere sbagliato partita, approccio, formazione, uomini e ruoli. Nel calcio ci sono tre risultati a disposizione ma mai come in questo caso la Fiorentina dovra' cercare di vincere questa battaglia contro una signora squadra come la Lazio. La compagine biancoceleste e' formata da giocatori esperti, fisici e tignosi, allenata bene da un figlio di Firenze come Marco Baroni,un presidente contestato tutti gli anni ma che arriva sempre lassu' in classifica. Nella campagna acquisti abbiamo un po snobbato il reparto difensivo, fino ad ora siamo molto in difficolta' anche perche' il centrocampo non e' sintonizzato ancora con le frequenze della retroguardia.