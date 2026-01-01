Fiorentina, era meglio il silenzio stampa

Massimo Sandrelli sull'intervista rilasciata da Alessandro Ferrari ai canali ufficiali della Fiorentina

Massimo Sandrelli 1 gennaio - 17:46

Alessandro Ferrari, il dg della società viola, si è fatto vivo con una dichiarazione autoprodotta e diffusa dal sito ufficiale della Fiorentina. Ci ha ricordato Giuseppe Conte, o come lo appellava Trump, Giuseppi, quando in epoca Covid cercava di tranquillizzare il Paese mentre l’epidemia riempiva gli ospedali e i cimiteri. Ferrari con la sua flemma ha cercato di distribuire saggezza e dispensare buoni propositi. Certo la peggior calamità degli anni duemila non è certo neppure da paragonare con il calcio e la Fiorentina. Resta il fatto che questa è la peggiore crisi viola dei suoi cento anni.

Lui “bel bello” ha confermato che la società sta cercando un dirigente di spessore nazionale e internazionale, anche se non è impresa facile. (Ma Di Marzio non già dato per fatto Fabio Paratici e che c’è già anche il piano mercato?). Dopo di che ha assicurato il pieno sostegno di Rocco e della famiglia (ma se Rocco neppure si fa vivo con un video cosa c’è dietro?). Poi si è avventurato in faccende tecniche affermando che la società si è data una tabella di marcia di sette o otto vittorie e più o meno altrettanti pareggi. (Mancando ventuno partite, se quindici/sedici fossero risultati utili vuol dire che la Fiorentina non si può concedere più cinque o sei sconfitte…non è polemica ma sono numeri).

Dopodiché ha detto di aver colto un miglioramento con la gestione Vanoli: siamo al quinto posto per occasioni create e quanto a possesso palla, soggiungendo che sono numeri e non una sua opinione. (Ma lo sa che la Fiorentina è ultima con 9 punti, una vittoria, sei pareggi e dieci sconfitte? Che ha subito 28 gol tra le peggiori d’Europa e ne ha fatti 17 di cui 5 all’Udinese? E che nel calcio i veri numeri sono quelli della classifica?).

Dato che il calcio è materia tecnica ha poi preferito parlare di calcio mercato preannunciando facce nuove. (Non vorremmo sembrar polemici ma sarebbe meglio parlare di piedi e teste. Le facce lasciamole al Grande Fratello). Infine sul silenzio stampa, ha detto che si tratta di una scelta propedeutica a far concentrare tutti sull’obiettivo per il 2026. (Non ci può essere altro obiettivo se non la salvezza). Su questo ci trova d’accordo. Nell’attesa che il prode Di Marzio ci faccia sapere il prossimo futuro viola, meglio godere del silenzio stampa almeno a qualcuno può venire il dubbio che al Viola Park finalmente si possa giungere a parlare davvero di calcio.