Fiorentina, così non va. Rispetta Edoardo e onora Ciccio

Nello sport di squadra, si puo' vincere, si puo' perdere, pero' far parte di un gruppo di atleti deve dare solo felicita' e un grande senso di famiglia. Seguo la Fiorentina da sempre e la partita di Monza ha messo alla luce un gruppo di giocatori stressati e non felici, con alle spalle una societa' che a fine gara ha posato davanti alle telecamere un catino enorme di panni sporchi, i quali dovevano essere risciacquati nelle lavanderie del Viola Park. Tutto questo spettacolo non positivo davanti a 1000 tifosi che hanno seguito la squadra in Brianza, tifosi epici che trovi in ogni settore ospiti di stadi italiani ed europei.Ma soprattutto tutto questo teatrino e' avvenuto in uno spogliatoio dove sedeva un grande guerriero come Edoardo Bove. Non ve lo immaginate nemmeno quanto stia soffrendo il ragazzo per non poter dare il proprio contributo in campo, quanto fa buon viso ma dentro ha un fuoco di rabbia condito da pensieri di ogni genere.