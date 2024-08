Fiorentina, cinque giorni per passare da Supertele a Tango

Nella rosa viola a parte Pongracic e Ranieri non vedo altri centrali con tali caratteristiche, Martinez Quarta non ha l'applicazione mentale per stare buono in difesa per 90 minuti, e' vero che e' bravo in avanti ma con questo modulo non serve un difensore volante, servono 3 colonne che reggano tutta la squadra. Spero che Comuzzo prenda confidenza velocemente con la categoria puo' tornare utilissimo. In questo reparto servono urgentemente due innesti di categoria.