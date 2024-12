Fiorentina-Cagliari, arbitra il modesto Piccinini. La scheda

Sarà l’esperto Marco Piccinini di Forlì a dirigere Fiorentina-Cagliari. Piccinini non arbitrava la Fiorentina dal campionato 2019-2020 e più precisamente in Fiorentina-Lecce 0-1. Questo significa che non è un arbitro eccelso, spesso designato in cadetteria. Arbitro di poca personalità, non sempre preciso nel far rispettare il regolamento, sente molto le pressioni esterne. E' poco propenso al dialogo con i calciatori e mostra poca empatia. Non relazionandosi molto con i calciatori anche le sanzioni disciplinari sono alte: 5,5. Per quanto riguarda la soglia del fallo può variare tra il primo e secondo tempo non risultando uniforme e questo ovviamente crea problemi ai calciatori. Detto questo è sì esperto per età di appartenenza all’AIA, ma modesto come arbitro e se la gara si dovesse accendere probabilmente farà fatica a portarla in fondo.