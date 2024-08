Fiorentina, a Palladino servono certezze: abituiamoci al suo gioco da dietro

Come gioca la Fiorentina

Ho grande stima di Raffaele Palladino, seguendo anno scorso il Monza conosco abbastanza bene la sua filosofia tecnico-tattica. Questo modulo è una miscela di pressing alternato a momenti di grande sicurezza difensiva. Grande importanza viene data all'inizio dell'azione da parte del portiere coadiuvato da due centrali, spesso posizionati sulla linea dell'area piccola, questo serve per far invogliare le squadre avversarie ad aggredire in avanti, lasciando varchi liberi quando la palla esce dalla zona di fuoco. Servono uomini con pochi fronzoli per la testa, con ottima tecnica di base e tanta personalita'. I tre dietro devono respirare per tutta la gara il fiato del portiere, lo devono proteggere in tutto e per tutto. I loro passaggi in uscita devono essere decisi e spesso ad alta velocità per non essere intercettati, i centrocampisti che li ricevono li devono governare velocemente per accendere le punte in avanti. Sono meccanismi che vanno oliati con tanto allenamento, tra i tre centrali visti a Friburgo mi e' piaciuto molto l'atteggiamento di Pongracic, il piu' pronto ad aiutare il portiere, invece Biraghi e Quarta se vorranno giocare come braccetti dovranno dimenticare le fantasie e prediligere la sicurezza. Nel mezzo si e' rivisto Amrabat, insieme a Mandragora, il marocchino mi sembra il prototipo di giocatore giusto per dare equilibrio alla squadra, in questo meccanismo di gioco servono recuperatori di palloni e giocatori di esperienza. Spero che Sofyan resti in rosa, sarebbe un riacquisto per me graditissimo, darebbe quelle certezze che nel mezzo finora mancano. Sulla fascia destra benissimo Dodo', altro giocatore molto affidabile per rendimento, ottimo nelle due fasi, sulla sinistra ho rivisto un Sottil sempre abulico ed egoista. Colpani è molto indietro come condizione fisica, sulle qualità del giocatore niente da dire, sono convinto che diventerà un beniamino. Davanti ho rivisto in Kean quello che faceva pari pari il buon Duric, grande protezione della palla e sempre pronto a ricevere il passaggio.