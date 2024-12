Edo, la vita rende sempre quel che toglie. A Palladino doni prima della Befana

Pensa che sei adorato da due città uniche al mondo come Firenze e Roma, da due tifoserie talmente passionali che quando si sfregano fanno le scintille come i poli di un booster. Il contorno è sicuramente roseo per te e la tua Martina però c'è soprattutto la parte della nostra privacy, dei momenti di riflessione che si pongono tutti e tutti i santi giorni. Ti vedrei benissimo in un ruolo di babbo, come diciamo qua, ma mi limito a questa considerazione, che spero ti possa essere di conforto quando magari penserai a quel che hai passato: a volte la vita ti toglie qualcosa per poi regalartelo in altra forma. E' la volontà dell'essere umano che deve andare a cercare le nuove strade, la determinazione, la grinta, la voglia di essere di aiuto per tutti e questo sicuramente non ti manca. Guarda avanti con il bel sorriso che hai, pensa positivo, pensa come hai già fatto e messo per iscritto a quanti attestati di stima che hai ricevuto dalla tribù del calcio, una tribù piena di ingredienti di ogni genere ma una tribù che ama e rispetta gli uomini veri come te.