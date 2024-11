Dodò e quel gesto d’oro con la steward, Cataldi il vero perno viola

Dodò e la steward

A metà del secondo tempo, una pallonata proveniente dal campo ha colpito la testa di una steward sotto la tribuna, Dodo' prima di raccogliere la sfera per battere il fallo laterale si accerta delle condizioni della ragazza, in una fase di gioco piuttosto concitata. Questa vicenda mi e' rimasta particolarmente impressa, sia per la sensibilità del campione brasiliano, sia per dedicare un pensiero a questi ragazzi che tutte le domeniche stanno a sedere fermi come statue per far svolgere regolarmente le partite di serie A. Spesso sono studenti che vanno a guadagnare qualcosa per mantenersi gli studi. Più o meno l'orario totale che lavorano sono intorno alle 5 ore, sole, acqua, freddo, vento, neve, loro sono li a bordo campo a vedere il comportamento del pubblico, tutto quello che accade alle loro spalle, all'interno del campo, non li riguarda.