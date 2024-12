Da domenica a domenica si è chiuso un cerchio, ma la Fiorentina è in calo

E' stata una settimana, è parsa una vita. Eppure, nonostante tutta la paura e (soprattutto) nonostante tutta la legittima preoccupazione per il futuro calcistico di un ragazzo di soli 22 anni come Edoardo Bove, alla fine possiamo dire di esserne usciti come meglio non si poteva. Certo, per Edo vederla in questo modo è molto più complicato, ma lui come noi tutti deve prima di tutto pensare all'enorme pericolo che ha corso, e al fatto di averlo scampato. Perché una carriera (o più in piccolo una stagione, si vedrà) pesa tantissimo, e nessuno vuol far finta che non sia così, ma ovviamente non vale una vita.