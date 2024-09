Contro la Dea si parta da De Gea!

Ripartire da De Gea — E allora provo a mettere in piedi una formazione, per affrontare nel prossimo turno, la difficilissima trasferta di Bergamo. Bisognerà occupare bene tutte le zone del campo e non scoprirsi per eventuali contropiedi orobici. Partiamo dalla porta, ho grande stima di Pietro Terracciano, ottimo portiere, professionista esemplare ma visto che ho De Gea lo schiero titolare.

Difesa a 3 — Nel mezzo mi serve un tecnico, uno che faccia partire l'azione, vedo in questo ruolo al momento solo Martinez Quarta, anche se dovrò vietare le sue scorribande offensive (forse solo sui corner). Alla sua destra ho il dovere di recuperare Pongracic, giocatore che ha bisogno di una grande prestazione di riscatto. Centro sinistra non ho alternativa: al momento e ci metto Ranieri, il quale dovra' giocare applicato e semplice, pensando a fare bene lui e non brontolando compagni in qua e in la.

Centrocampo a 5 — E' il cuore della squadra, è il punto di equilibrio che non dovrà mandare in affanno la difesa e ripartire nella fase offensiva. Bacchetta centrale in mano ad Adli, serve fosforo e senso della posizione, le mezzali mi serve dinamismo, cattiveria e buona tecnica, mi giocherei la garra di Bove, gasato anche dalla Under 21, altra mezzala partirei con Richardson, giocatore che mi ha molto impressionato col Venezia e che poi per loro sarebbe un effetto sorpresa. Sulla fascia sinistra è indiscutibile l'impiego di Gosens , il quale avrebbe mille motivi per fare il partitone e che in fase difensiva aiuterebbe molto Ranieri. Sulla fascia destra partirei con Kayode, l'ultimo Dodo' l'ho trovato un po affaticato, la scelta tra i due è sempre difficile in quanto due ottimi elementi.

Attacco a 2 punte — Miglior difesa è l'attacco, contro i pilastri bergamaschi ho bisogno del dinamismo di due punte, accanto a Kean mi piacerebbe vedere il buon Beltran. Secondo me il recupero di questo calciatore parte nel dargli la maglia e dirgli di sentirsi libero nei movimenti e nel modo di aiutare la squadra, Lucas è un generoso, sono due anni che si e' fermato pochissimo per tirare il fiato ma è un atleta adorabile, che conosce educazione e senso di sacrificio per tutto il gruppo. Non ho condiviso tutte queste critiche, anche cattive, che gli sono state rivolte in settimana.

RECAP PER IL MISTER: DE GEA; PONGRACIC-QUARTA-RANIERI; KAYODE-RICHARDSON-ADLI-BOVE-GOSENS: BELTRAN- KEAN.....FORZA FIORENTINA!!!