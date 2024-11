Como-Fiorentina: scrupolosi come fare un bagno nel lago

Le quote vedono un leggero favore per la Fiorentina (vittoria a 2,35), ma la gara si preannuncia equilibrata. Kean, se in forma, potrebbe fare la differenza e rompere gli equilibri. Le recenti vittorie esterne per 0-1 dimostrano che la squadra ha trovato solidità e sa gestire le partite. Mister Palladino ha concesso una settimana di riposo, una scelta innovativa che ha rafforzato il legame tra squadra e allenatore. Questa pausa potrebbe tradursi in una grande prestazione.