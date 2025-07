Celeste per sempre

Quando si spegne la luce in persone come Celeste è ancora più difficile capire il perché. E sicuramente comprenderete se non ho voglia di parlare di calcio. Di fronte al mistero, all’ignoto, all’incredibile, di fronte a una vita che va via così, tutto il resto acquista un valore diverso e relativo. Lo so che per Celeste il calcio è stata la sua vita, come lo è stata per me in maniera diversa, ne parlavamo assieme non più tardi di una settimana fa, ne parleremmo per sempre se potessimo, ma oggi la testa non si muove da quel pensiero e da tutti quei perchè senza risposta che mi rendono fragile. Penso, credo, sia capitata anche a voi quella voglia di riflettere per dare un senso alle cose senza riuscite a trovarlo. Qualcuno l’ha chiamato il labirinto della mente.