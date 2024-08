Calma con i giudizi e fiducia in Palladino ma certe lacune sono evidenti

La prima è andata e, come prevedibile, non è stata esattamente uno spettacolo. Al contrario. Lenta, macchinosa, quasi mai pericolosa, terribilmente fragile in difesa e con un clamoroso deficit di qualità in mezzo. Fosse questa la Fiorentina di Palladino insomma, ci sarebbe da preoccuparsi parecchio. Ricordate però quello che ci dicevamo qualche giorno fa? Il mister merita un bel periodo di immunità e sarebbe a dir poco ingeneroso, oltre che sbagliato per quanto mi riguarda, lanciarsi adesso in qualsiasi tipo di giudizio o sentenza. Il motivo è molto semplice. Il tecnico, in estate, ha lavorato su una squadra che non era, non è e non può essere nemmeno lontana parente di quella che dovrà affrontare la stagione. Certo, qualcuno potrebbe dire che quelli che sono scesi in campo hanno comunque svolto quasi tutta la preparazione e, quindi, si poteva pretendere qualcosa in più. L'obiezione è sicuramente seria, ma qua entra in gioco la qualità.