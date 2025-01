Brindiamo al 2025, a De Gea e Kean. Ma la squadra soffre e questo Gud non serve

Le dolenti note

E così veniamo alle dolenti note. Lo dicevamo quando arrivavano solo vittorie, e lo ripetiamo adesso. Va benissimo appoggiarsi su due campioni, del resto stanno lì per quello, ma davvero si può pensare di vivere sempre e comunque poggiati sulle loro spalle? Del resto, i (recenti) risultati stanno lì a dimostrarlo: è bastata qualche gara senza miracoli di De Gea, qualche partita senza squilli di Kean, e i viola hanno frenato. Un caso? Può darsi, per carità, ma credo sia più giusto pensare che questa squadra è tanto, probabilmente troppo, legata al rendimento di questi due. Il gioco infatti è sempre quello (blocco basso difensivo, palla diretta sul centravanti, lotta uno contro tutti, costruzione sulla seconda palla o sulla sua sponda) e ovviamente può piacere o non piacere ma su un aspetto non si può discutere: giocando così, Gudmundsson non serve assolutamente a nulla. Perché è abituato a girare per il campo senza un ruolo preciso, perché ama venire a prendersi il pallone per poi attaccare le difese senza farsi vedere e perché, se non riesce a dialogare, sa spostare in avanti la squadra con azioni personali. Tutta roba che in questa Fiorentina, e a Torino si è visto benissimo, non riesce e non può fare. Colpa sua che non si adatta e che non si mette lì, statico alle spalle di Kean, pronto a raccoglierne le sponde? Forse si, ma allora perché spendere tutti quei soldi per prendere un giocatore al quale, poi, chiedere di cambiare natura?