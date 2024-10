Beltran Vichingo? Più Rosso Malpelo che Ragnar Lothbrok

Vincenzo Italiano, nella passata stagione, lo ha utilizzato come ala destra, ala sinistra, trequartista, seconda punta e punta centrale. Nel suo momento migliore, tra dicembre 2023 e febbraio 2024, nella generalizzata sterilità dell’attacco viola, è riuscito a risaltare trovando un minimo di continuità sotto porta, salvo poi perdersi nuovamente nel finale di stagione. Quest’anno, dopo l’avvicendamento sulla panchina viola e l’arrivo di Raffaele Palladino, il neo tecnico si è nuovamente trovato di fronte al dilemma del ruolo in cui schierare l’argentino. Complici gli arrivi in maglia viola di un centravanti come Kean e di un trequartista/seconda punta come Gudmundsson, la concorrenza per Beltran si è fatta ancor più agguerrita. Trovandosi chiuso nei suoi due ruoli "naturali", le apparizioni sul campo si sono drasticamente ridotte, con soli 191 minuti giocati in 5 presenze. Un bottino troppo misero per l’investimento fatto dalla Fiorentina poco più di un anno fa.