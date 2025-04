Beltram? Quello era il 17 verde, rigorosamente a due piani: non lo perdiamo!

Da citare per la cronaca la solita parata decisiva del buon De Gea, il quale dopo una respinta flebile sul gol del Cagliari si è riscattato nel secondo tempo respingendo un sinistro al veleno di Marin dal limite dell'area. A fine partita tutti i giocatori sotto il settorino dei tifosi viola a lanciare le maglie e tanti sorrisi. Una vittoria che mi ha soddisfatto per come è maturata, la squadra ha reagito benissimo all'assenza di Kean, vincere in Sardegna non è assolutamente facile, loro sono una squadra che è abbastanza tranquilla per la lotta salvezza e davanti ai suoi tifosi rende molto bene, mettendo le gare sul piano della corsa e del ritmo. Ora rientriamo nella nostra Firenze per preparare ii match contro l'Empoli di domenica alle 15. Sarà un'altra battaglia ma se vogliamo provare a centrare l'ottima Europa League bisogna tirare fuori tutte le migliori qualità. FORZA FIORENTINA, siamo in corsa su due fronti, speriamo resti qualcosa di importante nella rete viola, NON PERDIAMO QUESTO BELTRAM!!!