Adesso Bove tira addirittura… due carri

A vederti giocare trasmetti proprio sicurezza. I tuoi 22 anni sono registrati all'anagrafe, il campo ne registra minimo 28. Il centrocampo è sempre stato il cuore di ogni squadra. Con Adli e Cataldi formate un bel muro in fase di interdizione e ottima tecnica in fase di costruzione. La bellezza di questa Fiorentina è che ogni giocatore è impiegato nel proprio ruolo e che regna la semplicità in ognuno di voi. Il buon Comuzzo è l'emblema di tale concetto, nato come vecchio stopper si limita nell'ottimo lavoro di marcatura sul centravanti avversario. Cerca di trascinare sempre il gruppo con questo ardore agonistico. Firenze si sta innamorando di questa squadra, di questo calcio semplice, bagnato di ottima fase difensiva per poi ripartire in contropiedi micidiali. Godiamoci questo momento magico, i presupposti sembrano davvero validi.

Carro dei tifosi — È il carro che parte matematicamente ogni volta che la squadra va bene. Tutti coloro che sono cresciuti a pane e Fiorentina sono contenti, ma per molti tifosi che frequentano radio, tv e social è un carro per pochi privilegiati. Sopra di esso ci possono montare solo i tifosi che non hanno mai fatto critiche alla società, che quando le cose non vanno bene soffrono in silenzio per loro scelta. Obiettivamente è una situazione un po' noiosa, per certi versi anche un po' infantile, ognuno di noi ama la Fiorentina a modo suo. Poi se non fossimo un po' boccaloni che fiorentini saremmo?

L'atteggiamento della società ultimamente è molto più tranquillo e socievole con tutte le componenti del calcio. Ne trae vantaggio tutto il mondo Fiorentina, a partire dalla squadra. A parità del carro per pochi intimi, non condivido tutto questo guardare cosa fa il Bologna per poter attaccare Vincenzo Italiano. Alla nostra squadra il mister non ha fatto del male. Uomo cocciuto con le proprie idee, però dopo anni di buio ha riportato un po' di entusiasmo a Firenze. Insomma, cerchiamo di goderci questo momento di felicità rispettando le teorie di tutti i tifosi viola. Il calcio è pancia, spesso per troppo amore azzardiamo giudizi affrettati ma l'importante è che Bove tiri sempre il carro della vittoria. FORZA FIORENTINA!!