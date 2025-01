A parole tutti con Palladino. Bene così, ma il mister si aiuti prima di tutto da solo

Tutti con Palladino, viva Palladino, lunga vita a Palladino! Del resto, come poteva/potrebbe essere altrimenti? “Col mister non c'è nessun problema e non abbiamo parlato con nessun altro allenatore”, ha detto (giustamente) il dg Alessandro Ferrari a margine della presentazione di Folorunsho riportando verbo, pensiero e volontà del presidente Rocco Commisso. Ora, pensare che queste rassicurazioni (a parole) valgano chissà quanto sarebbe sciocco e a dir poco ingenuo. Sia chiaro. Non voglio dire che non sia vero e che nei fatti la società stia andando in direzione esattamente opposta e contraria. Dico, molto più semplicemente, che la società in questo momento (avendo evidentemente deciso di andare avanti con l'attuale tecnico) non poteva fare né dire altro. Noi stessi tra l'altro, e l'abbiamo detto subito dopo il tonfo col Monza, abbiamo sottolineato come sarebbe come minimo bizzarro cambiare ora. Per (almeno) un paio di motivi. Il primo: la Fiorentina è sesta in classifica e, quindi, assolutamente in linea con gli obiettivi (“Far meglio degli ultimi anni”) indicati in estate. Il secondo: cambiare, per prendere chi? E per avviare che tipo di progetto? Scegliere un allenatore che valga per presente e futuro (Sarri? Fatevene una ragione, non lo prenderanno mai. Tudor?) o affidarsi ad un traghettatore sperando di non distruggere la stagione e poi, a giugno, ripartire di nuovo? La scelta sarebbe complicatissima e, mi ripeto, nemmeno giustificata. Certo, questa riflessione vale solo e soltanto se quanto Ferrari si è affrettato a garantire è vero. Mi spiego. Se il gruppo sul serio è ancora, compatto, al fianco di Palladino allora bene così. Gli si rinnovi con più forza possibile la fiducia e, soprattutto, lo si assecondi e lo si aiuti con acquisti e cessioni mirate, e ci si rimetta in marcia. Se poi questa compattezza esistesse anche tra dirigenti (vedi Daniele Pradè) e tecnico stesso, sarebbe meglio.