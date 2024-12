A cosa serve il Var? La festa del Bologna e quella (eccessiva?) di Italiano

3 alla coppia Abisso-Valeri . Il rigore su Gudmundsson nel primo tempo era francamente clamoroso. La svista del direttore di gara - che non è piaciuto neppure all'ambiente Bologna – è già grave, ancora peggio la mancata correzione del varista. Della serie: ma che ci stanno a fare allora?

4 alla polemica post-partita. Probabilmente c'erano vecchie ruggini, ma magari non era il giorno giusto visto il lutto di Palladino. Comunque le parole del ds Pradè sono state forti: Italiano ha scelto una via semi-diplomatica per rispondere ma era furibondo, si capiva benissimo. Ipotizzare una ricomposizione sembra francamente complicato. Peccato, perché comunque l'ex tecnico viola qualcosa di buono a Firenze l'aveva fatto.