G. Impastato a VN: “Fiorentina, prendi Giampaolo. Il Franchi? No a questi stadi nel 2020. Stasera…”

Risponde puntualissimo al telefono: “Eccomi qua” – “Ti disturbo?”. “Assolutamente no”. E poi giù a parlare di calcio per oltre venti minuti. Gianluca Impastato, comico di professione e di una gentilezza fuori dal comune che da oltre vent’anni fa ridere tra teatri, cabaret e trasmissioni televisive di successo come “Colorado“, è un grande appassionato di calcio. Non solo Inter, parla anche di Fiorentina con una sicurezza rara anche tra i più esperti. “Che ne dici, partiamo dal tuo tweet di ieri sera?” – “Subito! ”

Mi sei sembrato scettico sulla scelta del Milan di confermare Pioli, tra l’altro doppio ex anche di Fiorentina ed Inter…

Rangnick è un plenipotenziario, avrebbe voluto soldi e potere. Con Pioli il Milan risparmia, Stefano è più aziendalista. Poi si è girato intorno al fatto che i risultati ottenuti da Pioli hanno fatto cambiare opinione, sicuramente c’è qualcosa di vero. Ma come prima cosa credo che i rossoneri abbiano guardato alle tasche ed alla possibile conferma di Ibra

Qualche mese fa mi hai detto che Chiesa lo vedevi più alla Juve che all’Inter. La pensi ancora così?

Adesso sono cambiate un po’ di cose, continuo a pensare che Chiesa non sia adatto al modo di giocare di Conte. La Juve invece la vedo orientata su Zaniolo che mi sembra in rottura con la Roma. Poi bisognerà capire chi sarà l’allenatore della Fiorentina, ero convinto arrivasse Juric invece adesso potrebbe rinnovare con il Verona. Sai chi vedrei bene a Firenze invece? Giampaolo. Intanto i viola hanno già fatto un grosso acquisto, Amrabat è un gran giocatore

Per Iachini quindi nessuna conferma?

Lo vedo come un normalizzatore, una specie di Pioli un po’ ridimensionato. Iachini è uno che se le cose vanno male lo chiami e magari te le sistema. Però è difficile far partire un progetto con lui

C’è un Inter-Fiorentina che ricordi in modo particolare?

Dico quella dell’anno scorso, il 3-3 al Franchi con il rigore dubbio per mani di D’Ambrosio. Non un bellissimo ricordo…

Ci staresti per una gag con Commisso?

Sicuramente, mi piace come persona, ultimamente sta parlando poco, credo che sia arrabbiato per la questione stadio. Purtroppo in Italia la burocrazia è questa, eppure la Fiorentina ha bisogno di uno stadio. Al Franchi dalla Fiesole vedi bene, dalla Ferrovia devi immaginarti la partita. Farei un impianto moderno da 30.000 posti. Non si possono avere certi stadi nel 2020, penso anche all’Olimpico dove hanno sempre in testa di fare atletica. All’estero non vedo stadi con la pista, succede sono in Italia

Le uscite di Conte, non sempre simpaticissime, le vedi strategiche o è proprio il suo carattere ad essere scontroso?

Penso che alcune volte siano mirate anche se non sempre le condivido. Rimane sempre un alone di mistero, eppure l’Inter gli ha preso i giocatori che voleva. Dietro tutto penso che ci sia la sua grande voglia di vincere. E spero che rilanci Eriksen, un giocatore così lo aspetterei tutta la vita. E’ uno tecnico, non di corsa, serve più tempo. Avrei preso Amrabat, lui mi sembra adattissimo per Conte

Ti piacerebbe fare qualche film in più adesso dopo tanta TV?

Sicuramente, purtroppo dipende da tante cose. Conta molto il tuo background, Colorado è sempre stato visto come programma di Serie B rispetto a Zelig. A volte servirebbe solo l’esperienza giusta dove magari trovi il regista al quale piaci e cambiano le cose. Oggi sicuramente al cinema non potrei fare il giovane, inizio a non avere più l’età (ride ndr)

Insomma quanto finisce questa sera Inter-Fiorentina (TUTTE LE INFO SULLA PARTITA)?