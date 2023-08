GENERAZIONI VIOLA – La storia di Babbo Gino e di Filippo

Babbo Gino ha alimentato la sua passione, giorno dopo giorno, fino a trasmetterla al figlio Filippo. Li ho incontrati a Moena, nell'estate del 2022, al " Benatti", in un fazzoletto verde incastonato tra le montagne, dove il viola spiccava ed era ovunque: nelle bandiere al vento, nei fiori al balcone, nelle maglie dei tifosi, nelle vetrine dei negozi. Verso le vette, in un piccolo mondo incantato, lontano dalla frenesia delle città. Un luogo lontano, ma dove ti senti a casa. Gino Marco Mori racconta della prima maglia viola che regalò al figlio. " Era nato da pochi giorni e pensai subito che il sangue viola scorresse nelle vene- sorride- poi con gli anni Filippo mi ha accompagnato alle partite della Fiorentina. Nelle nostre estati, per tanti anni, c'è stata Moena per seguire il ritiro della squadra. Ricordo anche quando nell'albergo abbiamo giocato a ping pong con i calciatori". "La foto più bella, quella che resta nel cuore- continua il racconto - è quella che si lega ad un ritiro con capitan Astori. Accolse Filippo con un sorriso e con grande disponibilità fece una foto con mio figlio, rendendolo felice". Filippo ha 13 anni e da 13 anni- ci tiene a ribardirlo- è tifoso viola. Gioca a calcio, è portiere dell'Atletico di Lucca, ed in passato, piu' volte ha affrontato con la Lucchese, la squadra viola di pari-eta'. "Ancora non ho visto la conquista di un trofeo- spiega il giovane appassionato della Fiorentina e diciamo che io sarei pronto...Il ricordo speciale che porto dentro di me è stato l'incontro con Davide Astori, ragazzo semplice e che ho visto sempre col sorriso. Mi sentivo legato a lui come se fossimo amici. Di sogni colorati di viola, la famiglia di Gino ne ha tanti. "Quello più grande, che coltivo fin da piccolo, è vedere lo scudetto a Firenze- magari con Filippo in porta, a difendere la porta della Fiorentina. Perché mettere i paletti ai sogni?" Tra poche ore al Franchi è di scena la prima partita della nuova stagione della Fiorentina, che sfida il Lecce. Gino e Filippo non saranno sugli spalti. Il giovane tifoso ha iniziato in questi giorni il ritiro con la sua squadra. "Alla prossima partita, ci saremo - assicura il papà così come alle altre che vedono impegnate la Fiorentina. Oggi non saremo sugli spalti del Franchi, ma seguiremo la squadra dalla TV, col cuore". Non è difficile pensare che nel borsone del giovane portiere, oltre ai guantoni, ci sia una maglia viola, che orgogliosamente, è cucita ai sogni.