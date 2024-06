Fullkrug, un anno fa piaceva alla Fiorentina. Adesso è l’eroe della Germania

Certe storie nel calcio di oggi sembrano un po' essersi perse. Quelle favole di cui il pubblico si innamorava, di quegli attaccanti che esplodono tardi, alla Luca Toni. O Jamie Vardy, se amate il calcio estero. Stasera torna in auge il nome di Niclas Fullkrug, il centravanti sdentato del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca che grazie al gol al 92° ha evitato la sconfitta della Germania contro la Svizzera. Sdentato non per modo di dire, visto che Marko Arnautovic lo chiamava Lucke, che in tedesco significa letteralmente buco, legato al suo dente mancante. Fullkrug dopo un'onesta carriera da "centravanti di provincia" si fa largo in Bundesliga con il Werder Brema. E nella stagione 2022-23, quella che porta ai mondiali a 29 anni segna 10 gol nelle prime 13 gare. Ritmi da panzer che lo portano alla rassegna iridata in Qatar. Flick non ci pensa su e lo butta nella mischia. Lui ripaga la fiducia con due reti.