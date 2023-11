Guglielmo Vicario ha qualche line di febbre. Spalletti, per evitare ulteriori beghe, ha deciso di chiamare con sé Lopez Salgado, dell’Under 18 viola per l'allenamento.

Grande emozione per un giovane portiere della Fiorentina. Infatti, come raccolta dal nostro inviato. Guglielmo Vicario ha qualche line di febbre. Spalletti, per evitare ulteriori beghe, ha deciso di chiamare con sé Lopez Salgado, dell’Under 18 viola per l'allenamento. Nella serata di oggi, arriverà in ritiro Carnesecchi.