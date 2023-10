Questa sera, allo stadio Franchi zona Curva Ferrovia, è stato esposto uno striscione da parte degli ultras della Fiorentina riguardante le ultime vicende. Questo il messaggio: "Doping, scommesse, falso in bilancio: ma non erano gli ultras il male del calcio: "Doping, scommesse, falso in bilancio: ma non erano gli ultras il male del calcio".