FOTO VN – Serata fiorentina per Joaquin: cena in un noto ristorante del centro

C'è anche Joaquin, e non poteva essere altrimenti, a Firenze al seguito del Betis per la semifinale di ritorno di Conference League contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Dopo essersi concesso, alla vigilia della partita, alla stampa (tra cui noi di Violanews, ovviamente) per alcune interviste, l'ex viola, attuale brand ambassador del club spagnolo, ha trascorso la serata a cena coi dirigenti biancoverdi nel centro storico di Firenze presso il ristorante "Buca di San Giovanni" gestito dai gemelli Frijia (Piero, Gianni e Vito).