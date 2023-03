FOTO VN – “Ricordando Davide Astori”, abbracci e sorrisi tra Frey e Antognoni

Quest'oggi allo stadio di Signa va in scena una partita benefica tra Glorie Viola e Curva Fiesole per l'evento "Ricordando Davide Astori". A seguito della partita ci sarà una cena dei locali dello stadio e tutto il ricavato della serata andrà alla fondazione Cure2Children di cui Davide era sostenitore. Poco prima del calcio d'inizio, come si può vedere nella foto targata Violanews, due storici ex viola come Frey e Antognoni hanno avuto modo di scherzare e ad abbracciarsi, posando davanti ai media presenti.