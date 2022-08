FOTO VN – Jovic a “lezione” da Italiano… con l’aiuto di Milenkovic

Allenamento mattutino per la Fiorentina nel ritiro in Austria. La seduta, a porte chiuse, ha visto la squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato la partita di ieri, mentre il resto dei giocatori ha fatto sia lavoro fisico che tattico. Nel mirino l'amichevole di mercoledì con la nazionale del Qatar dove è atteso da titolare Luka Jovic. L'attaccante a fine allenamento si è intrattenuto qualche minuto in più sul terreno di gioco insieme a mister Italiano (foto violanews). Il tecnico ha voluto ribadirgli alcuni concetti e si è fatto aiutare da Nikola Milenkovic nelle vesti di traduttore. (G. S.)