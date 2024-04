FOTO VN – “I 13 coraggiosi”: a Plzen caricano l’ambiente in vista di stasera

Grazie al nostro inviato a Plzen Filippo Caroli, vi proponiamo la rassegna stampa locale di questa mattina in vista di Viktoria Plzen-Fiorentina.

Grazie al nostro inviato a Plzen Filippo Caroli, vi proponiamo la rassegna stampa locale di questa mattina in vista di Viktoria Plzen-Fiorentina. "I 13 coraggiosi", titolano così i giornali locali visto lo scorso numero di giocatori in panchina da parte della squadra di casa. La Fiorentina dovrà scendere in campo concentrata e senza sottovalutare l'avversario.