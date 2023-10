Giornata importante per il tifo organizzato viola. Gli Ultras Viola 1973 in occasione del 50° anniversario della loro nascita presentano quest’oggi il libro fotografico: “La Fiesole al tempo degli Ultras. 1973-1983”. All’evento, in scena in questo pomeriggio, a cui è presente Violanews.com, figurano anche due volti storici come Giancarlo Antognoni e Moreno Roggi immortalati nella fotografia che segue: