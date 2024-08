FOTO VN – Firenze in attesa di De Gea. Peretola si riempie per lui

L'arrivo di David De Gea rappresenta un colpo importante per la Fiorentina, uno dei migliori portieri degli ultimi 10 anni in Europa sbarca a Firenze. Il tifo viola attende con entusiasmo l'arrivo dello spagnolo, come testimoniato dalle nostre immagini. L'aereoporto di Peretola si è riempito di tifosi, soprattutto giovani, che accoglieranno l'ex Manchester United