FOTO VN – Ex viola, Diamanti presenta la sua nuova linea di occhiali

La presentazione della nuova linea eyewear POi BO di Alino Diamanti, ex giocatore della Fiorentina

Alino Diamanti, il travolgente ex centrocampista della Fiorentina tra le altre, ha presentato in serata a Montemurlo la sua nuova linea eyewear POi BO: occhiali da sole, costumi da bagno e tante good vibes, come piace a lui, che nel tempo è diventato un apprezzatissimo volto del panorama opinionisti italiano.