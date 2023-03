FOTO VN – Ecco le fantastiche “Glorie Viola” presenti all’evento per Davide

Ecco le fantastiche Glorie Viola che scenderanno in campo contro la Curva Fiesole nella sfida benefica per l'evento "Ricordando Davide Astori". La partita va in scena allo stadio di Signa, cui seguirà una cena il cui ricavato andrà interamente alla fondazione Cure2Children della quale Davide era sostenitore. Altre foto della giornata sulla pagina facebook delle Glorie Viola