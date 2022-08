FOTO VN – Duncan, le mani tra i capelli dopo l’infortunio

Tegola dell'amichevole tra Fiorentina e Qatar è stato l'infortunio di Alfred Duncan. Il centrocampista ha abbandonato il campo dopo 38' per un problema muscolare alla coscia. Nella foto Violanews l'immagine a caldo, col giocatore abbattuto in panchina che si confronta con un componente dello staff medico viola. Nelle prossime ore sarà più chiara l'entità del suo problema fisico, sperando che non sia niente di grave. (G. S.)