FOTO VN – Braga-Fiorentina sui giornali portoghesi

Dal nostro inviato a Braga

Simone Bargellini

Vigilia di Sporting Braga-Fiorentina, gara d'andata dei Sedicesimi di Conference League. Come trattano l'argomento i quotidiani portoghesi? Pochissimo spazio, per non dire nullo, sui quotidiani sportivi nazionali come A Bola, O Jogo e Record. Abbiamo però trovato qualche notizia in merito sui due quotidiani locali, Correio do Minho e Diario do Minho.

Quattro pagine dedicate, sul primo, alla sfida di domani. Si parte con un focus sui precedenti del Braga con squadre italiane (ricordando soprattutto i successi con Chievo e Udinese) e poi ampio spazio per l'intervista ad Antonio Conceicao, grande ex biancorosso. "Il Braga è favorito" dice, aurandosi una vittoria senza subire gol nel match di andata. Secondo lui, comunque, il valore della Fiorentina è maggiore di quanto non dica la classifica di Serie A ed è convinto che i viola punteranno fortissimo sulla Conference League. Altro ex Braga è Meyong, di cui si trova conto a pagina seguente, perchè parlando ad un radio locale si è detto sicuro che lo Sporting possa battere la Fiorentina e arrivare fino in fondo nella manifestazione europea.

Focus invece sulla formazione nell'edizione del "Diario" che parla del possibile recupero di Ricardo Horta, la stella del Braga alle prese con problemi fisici nelle scorse settimane. Potrebbe essere lui una delle novità di formazione nella gara di domani con la Fiorentina. Di spalla un piccolo box sulla squadra viola e in particolare su Luka Jovic (ex anche del Benfica), indicato come elemento più temibile.