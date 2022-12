FOTO VN – Al Franchi c’è il diesse del Bologna Di Vaio. Sul taccuino…

Spettatore d'eccezione allo stadio Artemio Franchi per assistere all'amichevole tra Fiorentina e Always Ready. In tribuna, lontano dai posti d'onore, c'è anche Marco Di Vaio, ex attaccante e attuale direttore sportivo del Bologna. Una presenza significativa legata evidentemente ad alcuni giocatori da monitorare dal vivo. Non è un mistero che il Bologna sia interessato ad alcuni viola come Terzic e Maleh, oggi entrambi titolari. Allo stadio è presente tra l'altro anche il DG viola Joe Barone, appena rientrato dal Qatar.