FOTO VN – A Viareggio Fiorentina sconfitta, ma Sadotti vince comunque un premio

Nonostante la sconfitta in finale alla Viareggio Cup per 0-1 contro il Genoa, il giovane difensore della Fiorentina U18, Edoardo Sadotti, è stato premiato come miglior difensore della finale. Una piccola e importante soddisfazione per il talento viola classe 2006, nonostante una giornata non positiva per la sua squadra.