Fiorentina uno-Fiorentina due a confronto: davvero non siamo più forti?

"Abbiamo costruito una squadra più forte dello scorso anno".Queste le parole di Rocco Commisso, che da quando è iniziata la nuova stagione, ha spesso premuto su questo tasto. Al di là delle mosse di mercato, la sensazione è che Vincenzo Italiano per la prima volta in tre anni ha una rosa capace di fornire due formazioni competitive. Ricambi su ogni ruolo. Tanto che qualcuno, con l'arrivo per esempio di Parisi, ha avuto quasi paura di avere in rosa due titolari. Eppure, con i 5 cambi, tutto diventa una marcia in più. Quindi analizziamo le due formazioni della Fiorentina, "titolari" e "riserve". Alla fine, trarremo le conclusioni.