Fiorentina-Torino, amici ma non troppo: diario di uno scontro continuo

Quanti intrecci di mercato tra la Fiorentina e il Torino. Due club e tanti nomi contesi. Insomma, amici si ma non troppo

Redazione VN

Il calciomercato è iniziato da soli 3 giorni, ma sono tantissime le trattive iniziate e portate a termine. La Fiorentina è una delle squadre più attive, pronta regalare a Italiano la giusta squadra. Nome dopo nome, offerta dopo offerta, è saltato all'occhio un dato abbastanza curioso: la società viola e il Torino si stanno contendendo gli stessi nomi e obiettivi. Andiamo quindi a ricapitolare gli intrecci di mercato tra queste due società.

Un portiere per uno, o quasi

Partendo dall'estremo difensore, il primo nome che viene in mente è quello di Milikovic-Savic. Il serbo piaceva alla Fiorentina e il Torino non lo considerava incedibile. Anzi, voleva sostituirlo proprio con Dragowski, ormai ai margini del progetto viola. Anche Cragnoera un nome caldo per entrambi i club, poi finito al Monza. Adesso la Fiorentina sta prendendo Gollinie, scherzo del destino, anche lui è stato seguito da tempo dai "Granata".

Tra pupilli e dolorosi ex

Parlando del centrocampo i casi sono veramente tanti. Due sono i nomi che hanno infiammato i rapporti tra Torino e Fiorentina. Il primo è quello di Mandragora, ormai pronto a diventare viola, dopo i numerosi tentativi del "Toro" di strapparlo alla Juventus. Per non parlare poi di Praet, giocatore che il Torino vuole acquistare dopo l'esperienza in prestito alla corte di Juric, ma la Fiorentina sembra in netto vantaggio nella trattiva con il Leicester. Maggiore rimane l'ultimo nome della lista. La Viola non ha mai affondato il colpo, mentre il Torino ci prova con insistenza. Chissà...

Il dilemma del Gallo

Della serie "tra i due litiganti, il terzo gode" e in questo caso, il terzo non è ne la Fiorentina e ne il Torino. Belotti, infatti, è stato un nome che ha tenuto sulle spine le entrambi le società per un po' di tempo. Il "Gallo" non ha rinnovato con il club di Cairo e Firenze poteva essere una soluzione importante. Poi, la Fiorentina ha virato forte su Jovic e Belotti si è ritrovato al Monaco. L'unico scontento sembra solo il club allenato da Juric, ancora alla ricerca di una punta. Anche Pinamontiera un nome accostato al "Toro", stranamente, con l'occhio vigile della Fiorentina sempre presente. Insomma, Fiorentina-Torino sono gemellate, ma ultimamente, mica tanto...