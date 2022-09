Fiorentina, quanto conosci l’Europa? Le presenze tra le stelle dei viola

Oggi, alle 18.45, inizia ufficialmente il girone di Conference League contro il RFS Riga. La Fiorentina dovrà subito dimostrare di poter dire la sua in questo torneo, puntando al passaggio del turno. Come più volte sottolineato ieri da Italiano e Biraghi, l'esperienza europea sarà un aspetto importante per affrontare al meglio la competizione. Allora, andiamo ad analizzare tutti gli uomini a disposizione dell'allenatore viola e il loro numero di presenze in Europa.